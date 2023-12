Orange Brent Hinds Terror

オレンジのフルチューブアンプヘッド。Mastodonのブレント・ハインズモデルです。マストドンの音楽性の通り、ヘヴィなサウンドが特徴ですが小音量にも出来るため幅広く使用可能です。外観は使用感少なめで中古品としては綺麗な状態です。動作も問題ありません。生産終了モデルで市場でもほとんど見かけないレアなモデルだと思われます。以下オフィシャル説明文MastodonのギタリストBrentHindsのシグネチャーモデルがテラー・シリーズに登場。2チャンネル仕様のNaturalチャンネルはよりボトムを強調しつつもRockerシリーズで定評のあるサウンドのバランスを保っています。また、Dirtyチャンネルは3ステージのゲイン構造を採用し、ローゲイン時はブライトなサウンドで、ゲインを上げるにつれファットなサウンドになるよう設計されています。出力も15/7/1/0.5ワットのバリエーションが選べ、エフェクト・ループ(SENDRETURN)も搭載しています。希望小売価格¥121,000FEATURES/TwinChannel,ValveBufferedEffectsLoop,HalfPowerMode\u0026‘Headroom/Bedroom’AttenuatorSwitchVALVES/Preamp:3×ECC83(12AX7),1×ECC81(12AT7)PowerAmp:2×EL84CONTROLS/NATURALCHANNEL:Volume|DIRTYCHANNEL:Gain,Bass,Middle,Treble,Volume|ChannelSelector,HALF/STBY/FULLPowerSelector|PowerSwitchOUTPUTPOWER/0.5,1,7or15WATTS(SWITCHABLE)EFFECTSLOOP/Yes(ValveBuffered)SPEAKEROUTPUTS/1×8OHMor1×16OHMor2×16OHMUNBOXEDDIMENSIONS(W×H×D)/35.6×17.7.×15cm(14.01×6.96×5.9″)UNBOXEDWEIGHT/6.4kg(14.10LBS)



