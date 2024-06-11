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17号 シルバーリング925 PMR メンズ レディース
商品番号 L57087555088
商品名

17号 シルバーリング925 PMR メンズ レディース
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。PMRのシルバーリング17号です。重厚感のある男女兼用のデザインです。2007年頃で当時の定価は30,000円です。未使用品ですが自宅保管品となります。気になる方はご購入をお控えください。==============================ブランド：PMRカラー...シルバー材質...シルバー925寸法：17号（寸法：W2.6cm/H1.5cm)
http://narcologia.ru/goods/moisture88969.html
http://narcologia.ru/goods/tenet384563.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant190382.html
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