17号 シルバーリング925 PMR メンズ レディース

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。PMRのシルバーリング17号です。重厚感のある男女兼用のデザインです。2007年頃で当時の定価は30,000円です。未使用品ですが自宅保管品となります。気になる方はご購入をお控えください。==============================ブランド：PMRカラー...シルバー材質...シルバー925寸法：17号（寸法：W2.6cm/H1.5cm)
http://narcologia.ru/goods/moisture88969.html
http://narcologia.ru/goods/tenet384563.html
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