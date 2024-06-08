earnest w baker シグネットリング

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商品詳細
earnestwbaker21awサイズ 17号サイズ的にピンキーリングでの着用となるかと思います。アクセントにピッタリなアクセサリーです。
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ERNEST W. BAKER: ゴールド＆グリーン ストーンリング | SSENSE 日本
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