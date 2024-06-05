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Vintage TIFFANY ツイスト SV 925 リング 指輪
商品番号 J65343715390
商品名

Vintage TIFFANY ツイスト SV 925 リング 指輪
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1995年製、VintageTIFFANY。シンプルですが存在感のあるデザインです。ユニセックスで使用可能です。保存袋・保存箱付き。▪︎色シルバー▪︎サイズ10号▪︎素材Silver925▪︎状態小傷などありますが、全体的に状態良好です。即購入大歓迎です！1〜2日以内には発送させていただきます。#Vintage#TIFFANY#HERMES
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit113286.html
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