Vintage TIFFANY ツイスト SV 925 リング 指輪

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商品詳細
1995年製、VintageTIFFANY。シンプルですが存在感のあるデザインです。ユニセックスで使用可能です。保存袋・保存箱付き。▪︎色シルバー▪︎サイズ10号▪︎素材Silver925▪︎状態小傷などありますが、全体的に状態良好です。即購入大歓迎です！1〜2日以内には発送させていただきます。#Vintage#TIFFANY#HERMES
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