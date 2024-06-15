LARA Christie ブレスレット

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商品詳細
ゴージャスにプレートにはキラキラ輝くクロスのジルコニアが瞬く！17ピースのジルコニアがあしらわれています。■素材シルバー925(Ptコート)■サイズ約21cmプレート40×8mm■石ブラックCZLARAChristieDUBRoenJustinDavisChromeHeartsJackroseララクリスティダブロエンジャスティンデイビスクロムハーツジャックローズ
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