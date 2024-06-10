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新品　ラルフローレン ネックストラップ　社員証ケース　パスケース　レザー未使用
商品番号 V26451440119
商品名

新品　ラルフローレン ネックストラップ　社員証ケース　パスケース　レザー未使用
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,701 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます送料無料　匿名発送未使用です牛革製定価6600円(税込)箱はありません家庭での保管品ですご理解いただけます方にお願いいたします検品しておりますが見落としなどある場合がございます。細かい事を気にされる方はご購入をお控えください。気になる点はコメントでご確認をお願いいたします。土・日・祝日の発送は出来ません。ご了承ください。プロフィール欄も必ずご確認下さい。素材···本革
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