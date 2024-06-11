小田清株式会社　革工房 雅　ラウンドファスナー　コインケース 　牛革 手縫い

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ひとつひとつ丁寧に革職人が手縫いで作ったコインケースです。耐久性を考慮し、ファスナー部分は手縫い仕立て、インナーの細部はミシンでお仕立て。牛床革を使用した手のひらサイズのコンパクト財布です。薄型設計でかさばらずポケットに入れても気にならない大きさです。お札は折りたたんでしっかり収納。使いやすさだけでなくデザインにもこだわりたい人のおすすめの逸品です。内側にはオープンポケットが2つ。カードはもちろん、お札を折り畳んで収納することができます。ボックス型の小銭入れは大きく開いて中身が見やすく、小銭の出し入れがしやすいです。背面にもオープンポケットを配しているので、交通系のICカードや切符などの収納に便利です。ファスナーは安心な日本製YKKを使用＜サイズ＞縦約10cm×横約8cm×厚み約2cm※未収納＆ファスナー閉め時