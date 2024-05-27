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LONE ONES ロンワンズ バードドッグ ペンダント Mサイズ
商品番号 F35649609681
商品名

LONE ONES ロンワンズ バードドッグ ペンダント Mサイズ
ブランド名 ロンワンズ
特別価格 税込 13,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LONEONESロンワンズバードドッグペンダントSilver925チェーン付きMサイズ大手ブランドリサイクルショップ（AACD加盟）真贋済みの正規商品として当メルカリにて購入したものです。専用革ポーチ、ギャランティカード（2011年伊勢丹新宿店購入）が付属します。サイズ縦：約3.5cm、横：約1.5cmチェーン長さ：約50cmあくまで中古品になりますので、ノークレームノーリターンでお願いします。クロムハーツレナードカムホートシルバー925材質···シルバー
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