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ハーレーダビッドソン 長財布 チェーンウォレット レザー 本革 黒 ブラック
商品番号 B42867618599
商品名

ハーレーダビッドソン 長財布 チェーンウォレット レザー 本革 黒 ブラック
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご不明な点やお値引きに関することなどお気軽にご質問ください(^^)◆「HARLEY-DAVIDSON/ハーレーダビッドソン」のレザーパッチがインパクトある長財布・ロングウォレット。90sに大流行したウォレットチェーン付き。Y2Kファッションの流行で再評価され始めているアイテムです。◆《ブランド》・HARLEY-DAVIDSON　ハーレーダビッドソン80年代～90年代のTシャツやレザージャケット等が、ビンテージアイテムとして人気が再燃。バイカーのみならず、Y2Kコーデにも抜群にマッチするアイテムです。◆商品詳細素材：レザー　本革お色：ブラック　黒　レザーパッチブラウン茶縦：約10cm横：約19cmマチ：約1.5cm　※若干の誤差はご容赦ください。状態：多少の使用感ありますがまだまだご着用いただけます。保管時の多少のスレ/しわ/汚れ等はご容赦ください。※お支払い後、発送はできる限り迅速に発送いたします。通常1～2日で発送いたします。※コンパクトに梱包して発送いたします。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■↓その他にもメンズ(♠)レディース(♥)多数出品しております。↓#こねむの___出品物一覧#こねむのメンズ_カジュアルアイテム#こねむのメンズ_レザーアイテム＆その他小物■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■カラー...ブラック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）財布形...長財布素材...本革
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