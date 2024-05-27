ハーレーダビッドソン 長財布 チェーンウォレット レザー 本革 黒 ブラック

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ご不明な点やお値引きに関することなどお気軽にご質問ください(^^)◆「HARLEY-DAVIDSON/ハーレーダビッドソン」のレザーパッチがインパクトある長財布・ロングウォレット。90sに大流行したウォレットチェーン付き。Y2Kファッションの流行で再評価され始めているアイテムです。◆《ブランド》・HARLEY-DAVIDSON ハーレーダビッドソン80年代～90年代のTシャツやレザージャケット等が、ビンテージアイテムとして人気が再燃。バイカーのみならず、Y2Kコーデにも抜群にマッチするアイテムです。◆商品詳細素材：レザー 本革お色：ブラック 黒 レザーパッチブラウン茶縦：約10cm横：約19cmマチ：約1.5cm ※若干の誤差はご容赦ください。状態：多少の使用感ありますがまだまだご着用いただけます。保管時の多少のスレ/しわ/汚れ等はご容赦ください。※お支払い後、発送はできる限り迅速に発送いたします。通常1～2日で発送いたします。※コンパクトに梱包して発送いたします。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■↓その他にもメンズ(♠)レディース(♥)多数出品しております。↓#こねむの___出品物一覧#こねむのメンズ_カジュアルアイテム#こねむのメンズ_レザーアイテム＆その他小物■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■カラー...ブラック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）財布形...長財布素材...本革