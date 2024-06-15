男性用帆布靴カジュアルフラットシューズ通気性男楽福靴男性用靴

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\"カラー：カーキ、ブラック、ブルーサイズ：24.5/25/25.5/26/26.5/27/27.5/28靴の表面：キャンバス+革内里：快適内里靴底：EVA+ゴム底EVA+ラバーソール設計、凹凸テクスチャ、グリップ力を増加して外出をより楽にする素材はキャンバス+革を使用して靴の表面を作り、質感が繊細で、靭性が良いだけでなく、模様がはっきりしているので、快適な着用体験を提供します内側には快適で柔らかい生地を用いて内側、EVAインソールを作り、両足をさらっとさせて安全に移動させ、歩行を楽にする。\"