【品】ALZUNI アルズニ　パイソン　キーリング　キーケース　キーホルダー

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商品詳細
アルズニの店舗で購入した物です。少しほつれがございますが、物自体は綺麗なのでまだまだご使用頂けるかと思います！中古品であることをご理解いただける方、ぜひ購入をご検討くださいませ^^カラー···ベージュ#アルズニ#ALZUNI#メンズ#キーリング#キーケース#パイソン#蛇柄
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