新品　イトウクラフト マグネットリリーサーS カリンバール　花梨

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商品詳細
値下げｘ年々希少性を高めている銘木を余すところなく大切に使用。真鍮無垢を削り出し、筒状に薄く削りだした銘木をビルトイン。美観と小型化を追究しながら、強力ネオジウム磁石が背中のネットをしっかり保持します。カリンバール
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