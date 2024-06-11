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新品　イトウクラフト マグネットリリーサーS カリンバール　花梨
商品番号 J88108162742
商品名

新品　イトウクラフト マグネットリリーサーS カリンバール　花梨
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げｘ年々希少性を高めている銘木を余すところなく大切に使用。真鍮無垢を削り出し、筒状に薄く削りだした銘木をビルトイン。美観と小型化を追究しながら、強力ネオジウム磁石が背中のネットをしっかり保持します。カリンバール
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