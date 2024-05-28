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- 40s 米軍実物 タンカースジャケット 襤褸 ボロ
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます♪40年代頃の米軍実物タンカースジャケットになります！王冠マークのある大戦初期シェブロン型クラウンジッパーです！(差込口に破損有り、開閉難しいです)左肩にManhattanprojectバッジ右袖にMeritoriousServiceUnitバッチが付いています♪タグが取れているのでサイズの判別不可ですが肩幅約47cm身幅約62cm袖丈61cm着丈62cmなので38くらいかなぁって感じです！70年以上経過しているヴィンテージ古着なので年代相応のダメージと汚れがあります！両肩、両袖、袖ニット等々穴あきやダメージありますががまだギリ着れるか、部品取りやリペアベースにおススメで御座います♪素材···ウール素材···コットンカラー···ベージュ柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/housekeeper605909.html
http://narcologia.ru/goods/conception61857.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose268640.html
40s 米軍実物 タンカースジャケット 襤褸 ボロ
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