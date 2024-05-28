このアカウントでは、洗練された洋服のみを取り扱っています。お洒落でありたいが何を着るべきなのか分からない方は、こちらで扱っている商品を着る事で貴方の見える世界が180度変化します。─商品説明─二匹の黒いヒョウが向かい合わせになっているバングルとなっております。─商品詳細─色 ：black─コンディション─こちらの商品は【A】ランクです。※※ヴィンテージ、古着故の多少の着用感や画像のような細かな汚れがございます。古着慣れしている方でしたら問題なく着ていただけるかと思います。古着に理解のない方のご購入はお控えください。【S】新品未使用。【A】若干の使用感やダメージはあるが、状態の良いUSED。 ISSEYMIYAKE/YohjiYamamoto/KENZO/COMMEdesGARÇONS/HYKE/TOGA/ETHOSENS/SULVAM/LADMUSICIAN/GIVENCHY/BALENCIAGA/DRIESVANNOTEN/YvesSaintLaurent/UNDERCOVER/RICKOWENS/SACAI/ChristianDior/PaulSmith/maisonmargiela/AlexanderMcQueen/A.P.C/CELINE/PRADA/DOLCE\u0026GABBANA/GUCCI/GiorgioArmani/ALEXANDERWANG/RAFSIMONS/N.HOOLYWOOD/BURBERRY/HOMMEPLISSE/DOUBLET/VETEMENTS/JOHNLAWRENCESULLIVAN/



70s\



70s\



70s Vintage black two leopard bangle-



70s\



70s Vintage black two leopard bangle-



70s Vintage black two leopard bangle-



70s Vintage black two leopard bangle-



70s Vintage black two leopard bangle-



Black Antique Gold Vintage Enamel Panther Leopard Head Tiger - Etsy



Vintage Double LEOPARD Head RED Eyes With Ring Gold Tone ...



ブレスレット付き スリム レザー セット アップルウォッチバンド Apple watch



Vintage animal bangle wooden - Gem



GIOLICA ツイードリブブルゾン（その他ブルゾン／アウター）｜JOURNAL ...



Black Antique Gold Vintage Enamel Panther Leopard Head Tiger - Etsy



VANS バンズ ヴァンズ スニーカー オーセンティック AUTHENTIC ...