Vロゴ メタル X スワロフスキー®クリスタル チェーン ネックレス

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商品詳細
ヴァレンティノガラヴァーニVロゴメタルxスワロフスキー®クリスタルチェーンネックレス-ゴールドカラー仕上げ-ロゴのサイズ：3.8x1.3cm-留め具により長さ調節可能（46〜53cm）-イタリア製最終値下げ定価165000使用頻度は少ないですが2年前に購入したので神経質な方はご了承下さい
http://narcologia.ru/goods/plaque551707.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture286141.html
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