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シルバー925 フィリグリークロスペンダント
商品番号 R82158093201
商品名

シルバー925 フィリグリークロスペンダント
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質...シルバー※購入前に自己紹介欄を読んで下さい。クロムハーツではありません。ノーブランド。素材→シルバー925一応未使用品ですが、多少の細かな傷などあると思います。状態はかなり良いですがジャンク品扱いにしてます。あとは画像判断でお願いします。他にも色々出品しています。
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