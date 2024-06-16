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キャップ 帽子 ピクチャーオーガニック ダーク 2FFPK-02 コルクバイザー
商品番号 J26033874713
商品名

キャップ 帽子 ピクチャーオーガニック ダーク 2FFPK-02 コルクバイザー
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,534 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※コメント無し即購入OK！※商品名：PictureOrganicSilvertonCorduroyBaseballCap品番：2FFPK-02状態：新品未使用カラー：DarkBlue　※ダークネイビー系、ほぼブラックに近い色合いです。サイズ：OneSize（※頭周り55.0-60.5cm、ツバの長さ6.7cm、側面から見た高さ11.0cm）※サイズ測定は多少の誤差がございますがご了承下さい。素材：100％OrganicCotton※ツバはコルク製です生産国：Vietnamコメント：本商品は、USAより買い付けし直輸入しております。2008年フランス発のアウトドアブランド。100％リサイクルのオーガニック素材を使用し環境に配慮した製品造りが特長です。アウトドアだけじゃなく、ストリート、タウンユース、スポーツなど様々なシーンで活躍します。人気のコーデュロイに最大のポイントであるコルク製のバイザーがインパクト抜群！7段階調整可能なアジャスタブルベルトでサイズ調整もかんたんです。PictureOrganic'sSilvertonCorduroybaseballcapoffersclassicball-capstylingdoneinbreathablecottoncorduroywithadurablecorkvisorandasnapbackforacustomfit.・Breathablecottoncorduroyconstruction・Ventilationholesincrown・Durablecorkvisor・Frontlogopatch・Snap-backadjustableforacustomfit・MadeinVietnam▼商品一覧▼#キャップ_IHG#ハット_IHG#ニット_IHG#アクセサリー_IHG#Picture_Organic_IHG#帽子#キャップ#ハット#CAP#HAT#メンズ#レディース#キャンプ#アウトドア#アメリカ#USA#インポート#ブランド#海外ブランド#ファッション#アパレル
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