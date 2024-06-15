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今だけ！セット割！プレジャードーム 長財布
商品番号 E30500444161
商品名

今だけ！セット割！プレジャードーム 長財布
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 6,595 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他のサイトにも限定値下げで投稿中！早い者勝ち！セール！多少の値下げなら。プレジャードームの迷彩柄のスワロフスキー長財布になります。スワロフスキーの剥がれもなく、自分で修復した箇所もありません。ただ、使用していたので、角がダメージ感があります。中は特に目立つような汚れなどはない感じです。同じ迷彩柄のスワロフスキーウォレットチェーンもちろんプレジャードームも出品してます。同時購入でしたら割引もします。
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