★お値下げ中★シルバー925　輸入　指輪　リング

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商品詳細
カラー...シルバーサイズ:16号シルバーリング⭐︎海外輸入品です。スターリングシルバー大きいエンブレムのシルバーリングです！シンプルなファッションのアクセントにご質問等お気軽にご連絡下さい⭐︎※ヴィンテージ商品につきましては可能な限りこちらでクリーニングを行なっておりますが、細かい傷や汚れに関しましてはご理解をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Addict679518.html
http://narcologia.ru/goods/waveform831117.html
http://narcologia.ru/goods/revamp122922.html
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