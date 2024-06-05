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★お値下げ中★シルバー925　輸入　指輪　リング
商品番号 M52041121758
商品名

★お値下げ中★シルバー925　輸入　指輪　リング
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...シルバーサイズ:16号シルバーリング⭐︎海外輸入品です。スターリングシルバー大きいエンブレムのシルバーリングです！シンプルなファッションのアクセントにご質問等お気軽にご連絡下さい⭐︎※ヴィンテージ商品につきましては可能な限りこちらでクリーニングを行なっておりますが、細かい傷や汚れに関しましてはご理解をお願いいたします。
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