【希少】silver925 カットボールチェーンブレスレットイタリア製

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4mm幅 シルバー925 ボール･チェーン 60cm 【SILVER925 /チェーンネックレス】-VASEERA



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[新宿銀の蔵] 4.5mm ボールチェーン シルバー 925 ブレスレット 長さ約17cm オーバーサイズ きれいめ インパクト ボリューム



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イタリア製 ヴィンテージ シルバー925喜平ワイドチェーンブレスレット

★基本的に、24時間以内に発送します★サイズ（素人採寸の為、参考程度でお願いします）総丈/21cm幅4mmイタリア製のシルバー925のブレスレットです。普通のボールチェーンとは異なり、1つ1つにカットが入っており光が当たることで輝く珍しいデザインとなります。購入後ほぼ使用せず、しまっていたので磨いた後、消毒をしています。傷等もなく特別な一品となっております。※他の出品との抱き合わせでお値引きも可能ですので気軽にご相談ください！----------------------------------ASKYURSELF/アスクユアセルフGALLERYDEPT/ギャラリーデプトAimeLeonDore/エメレオンドレKith/キスmnml/ミニマルCarhartt/カーハートneedles/ニードルズfearofgod/フィアオブゴッドRickOwens/リックオウエンスBlackEyePatch/ブラックアイパッチStussy/ステューシーkaws/カウズRhude/ルードamiri/アミリMaisonMargiela/メゾンマルジェラAcneStudios/アクネストゥディオズSUPREME/シュプリームNIKE/ナイキACG/エーシージーJORDAN/ジョーダンzara/ザラUNIQLO/ユニクロBEAMS/ビームスNewBalance/ニューバランス18K/14K/10K/AVALANCHE/アヴァランチ古着/ストリート