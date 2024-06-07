NEWERA ニューエラ MLB ヒューストンアストロズ travis

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ニューエラのヒューストンアストロズのキャップになります。こちらのフロントとバックが逆になってるモデルは希少です。サイズは73/8になります。多少使用感はございますがまだまだご使用頂けると思います。ブラウンなのでトラヴィススコットなど好きな方も是非。値下げ、送料込みはご遠慮下さい。そういった質問には回答致しませんのでご了承下さい。その他質問ありましたらよろしくお願いします。※基本出品物は古着屋などで購入の年代経過した物や個人保管の中古品になりますので全体に着用感や使用感がございます。一応確認はさせて頂いておりますが見落としてしまった小さなシミ汚れやピンホールなどのダメージがある場合がございますがご了承下さい。確認できる範囲の状態は全て書かせて頂いておりますがその点は御理解下さい。値下げ、送料込みはご遠慮下さい。そういった質問には回答致しませんのでご了承下さい。またコメント無しで購入され、コンビニ支払いの方はキャンセルさせて頂く場合がございますので必ず一度コメントお願いします。その他質問等ありましたらよろしくお願いします。cavemptC.Esupremewtapsdescendantoff-whitesacainikeadidaspalacenoahpatagoniathenorthfacelevi'sconversecarharttpologuccichampionbalenciagafuckingawesomejordanvansカクタスジャック 藤原ヒロシ