ソフネット　グラミチ　備長炭　ジャケット　gramicci soph.

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商品詳細
SOPHNET.とグラミチのコラボレーションで開発したスタンダードミリタリージャケット。フロント中央はフルファスナー開閉。サイドポケットはファスナー付き。左袖にファスナー付きミニポケット。ネック、袖口、裾にリブを使用。素材はウールとソロテックスをブレンドした柔らかくて高級な生地になっております。ウールとソロテックスの混紡は伸縮性があり、シワになりにくいのが特徴です。サイズはＭ、色は黒、価格は46,200円。新品未使用品になります。カラー···ブラック柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなしfcrbF.C.RealBristolgramicci
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