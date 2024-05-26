【美品】エルメス　コロゾ　リング　14号　ゴールドカラー

KingGnuの常田さんが使用されている人気のリングです。こちらで取り扱いの商品は鑑定済み、真贋保証されている国内ブランドオークションで購入した正規品ですのでご購入はご安心ください。基本的にユーズド品なります。☆型番、商品名コロゾ☆サイズ 約14号※多少の誤差はご容赦ください。☆付属品箱☆商品状態ランク7/10(10段階評価)☆状態金属の小傷と若干のくすみ等は見られるものの、大きなダメージはなく状態の良い綺麗なお品です。☆その他☆購入先の詳細東京都公安認可の正規ブランド品販売店より購入しております。



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