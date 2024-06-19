fate (フェイト) 全巻 品 BOX付き

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＊以前の購入者で懲りたのでコンビニ、ATM払いは受け付けません(どうしてもの場合、必ずコメント一言と購入日に支払いできる方のみ)＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊購入前に必ず、プロフ、説明文を読んで下さい(*´꒳`*)後から読んでないなど受け付けません(´∀｀*)＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊状態リサイクルショップから中古購入して1度視聴して保管していました中古品です。DISCは出品者の主観では綺麗な方だと思いますが、パッケージやBOXに経年劣化により汚れ、擦れ、痛みなどありますdisc綺麗だと思います出品前に動作確認済み＊出品時の動作確認から時間が経っておりますので、何か不具合があるかもしれません。また、パッケージも出品当初より時間が経っておりますので、新たなホコリ、汚れ、経年劣化などご理解の上ご購入よろしくお願い致します R5.7.9追記写真の商品が全てです＊重要予告なく、ゆうゆう⇔らくらく発送を変更する場合があります。ご了承下さい＊重要出品者のプレーヤーでは大丈夫でしたが購入者様のプレーヤーでは相性がありますので再生不能、映像の乱れ、音飛びなど正常に動作するか保証は出来ません。ご理解の上ご購入下さい。＊重要1度、人の手に渡っていますので完璧を求める方、神経質な方は申し訳ありませんがご購入はご遠慮下さい☆もう1度言いますが中古品です商品の状態や不備に見落としがあるかもしれませんが、中古品ですし、購入後の不具合、如何なることも出品者は一切責任を持てませんので、よく検討してから購入お願い致しますビニール、プチプチなどの簡易包装でメルカリ便で発送致します＊重要確認後発送しますが、配達員の扱いにより破損やdiscがケースから外れてしまう場合があります。ご理解ご了承下さい商品の状態、プロフ、説明文、中古品と理解して頂ける方、以上にご納得頂ける方、購入お願いします☆神経質な方とご連絡が取れない方は申し訳ありませんがご遠慮下さい4108