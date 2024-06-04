プレイステーション5 デジタル Edition デュアルセンスエッジ セット

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商品詳細
PlayStation5本体と公式プロコンのデュアルセンスエッジ本体のセット販売です。APEXなどをプレイするのに3ヶ月ほど使用しましたが、PCを購入したため今回出品させていただきました。外箱に多少の傷があります。付属品などは揃っています。値下げ交渉も受け付けてます！中古品ですのでデリケートな方はご購入をお控えください。即購入OKです。コメントでのやり取り中であっても、早い者勝ちとさせていただきます。NC.NRでお願いします。「プレイステーション5デジタルEdition」定価:￥39980#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5#デュアルセンスエッジ#DualSenseEdge
http://narcologia.ru/goods/sci-fi305447.html
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