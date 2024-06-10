プレイステーション5

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プレイステーション5PlayStation5型番CFI-1200A01ディスクドライブ搭載モデル2023年1月新品購入新品、未開封、未使用。付属品は全て揃っています。動作確認はしていません。動作不良が有る場合は、メーカーにご確認をお願いします。即購入可値下げ不可※すり替え防止のため購入後の返品およびキャンセルは受け付けておりませんのでご了承下さい。※高額な商品となっております。ご不明な点はご購入前にご相談下さい。※簡易包装にて発送いたします。#ゲーム#本体##PlayStation_5#PS5