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プレイステーション5
商品番号 C18121661143
商品名

プレイステーション5
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 22,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーション5PlayStation5型番CFI-1200A01ディスクドライブ搭載モデル2023年1月新品購入新品、未開封、未使用。付属品は全て揃っています。動作確認はしていません。動作不良が有る場合は、メーカーにご確認をお願いします。即購入可値下げ不可※すり替え防止のため購入後の返品およびキャンセルは受け付けておりませんのでご了承下さい。※高額な商品となっております。ご不明な点はご購入前にご相談下さい。※簡易包装にて発送いたします。#ゲーム#本体##PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/hesitantly279784.html
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http://narcologia.ru/goods/moped509368.html
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