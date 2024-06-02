M3786●江戸明治和本等＞猨山三秋帖 富田東原書 往来物 稀書

●江戸明治和本●猨山三秋帖富田東原書往来物稀書【判型】大本1冊。縦269粍。【作者】富田東原書。【年代等】寛政10年12月刊。［江戸］探春堂板。【備考】分類「往来物」。袋綴じ展開収録。『猨山三秋帖』は、四季折々の書状を綴った猨山流の陰刻手本。「一天安泰之春、万民可楽此節也…」で始まる手紙以下20通を収録する。うち2通は仮名文で、大半は準漢文体書簡であるが、いずれも大字・3行・無訓で記す。★原装・題簽付・状態美本。他に所蔵無し。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



M3807○江戸明治和本等＞駿河状（文政6年）稀書往来物 若林霞谷書-



1284夜 『浅草弾左衛門』 塩見鮮一郎 − 松岡正剛の千夜千冊



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