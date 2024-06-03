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vstarユニバース 高重量 1パック ピカチュウar9枚セット ポケモンカード
商品番号 F55870028673
商品名

vstarユニバース 高重量 1パック ピカチュウar9枚セット ポケモンカード
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入⭕️複数購入希望の方はコメントにてお願いします！【商品説明】vstarユニバース　パック新品未開封1パック高重量17.33g同じg数のパックにてピカチュウarを7枚自引きした為、出品します。別サイトにてですが同じ商品にて5件のピカチュウarという嬉しい報告を頂きました！sr等が入っていないパックの場合は16.95g〜17.05g（画像2枚目）です。SR以上のカードが出なかった場合全額返金対応させて頂きます。【注意事項】プロフィールをご理解頂いた方ご購入下さい。ピカチュウar9枚セット等が必ず出る訳ではありませんので確実に欲しい方はカードショップにてシングルでご購入下さい。又秤によって誤差はありますのでSR以上のカードが出なかった場合のみ届いた状態から動画を撮って頂ければ全額返金致します。【発送方法】補強・水濡れ防止のうえ丁寧に発送させて頂きます。ナンジャモsarナンジャモsrシロナの覇気sarクレイバーストシュリンク付きvstarユニバースboxシュリンク付きリーリエミモザpsa10ピカチュウarアセロラの予感アルセウスvstarurVmaxクライマックスbox等絶賛高騰中の商品を出品していきますのでよろしくお願い致します。
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