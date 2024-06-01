劇場版 美少女戦士 セーラームーン エターナル DVD

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この度は当商品の方閲覧頂き誠にありがとうございます(^^)商品の詳細につきましては下記の内容をご確認頂きますよう宜しくお願い致します(^-^)★商品名★劇場版美少女戦士セーラームーンEternalエターナルDVD前・後編#セーラームーン#DVD★状態★レンタル落ちで購入したものとなりますv(^o^)ヤケ、スレ、盤面小傷等みられますが自宅プレイヤーでの再生は問題ありませんでした☆発送時は新品トールケースにジャケット・ディスクを収納した状態での発送となります☆各ご家庭でご使用されているプレーヤーの機種の互換性により、再生の不具合等、他レンタル落ち商品の為、管理シール、刻印等がディスク、ジャケット等にある場合がございますので予めご了承頂きますと幸いですm(__)m★梱包方法★サイズに合わせて簡易防水包装・緩衝材を使用し梱包致します☆DVD、Blu-ray等、ケース無し・ジャケット・ディスクのみの場合、両面不織布ケースに収納致します♪★発送方法★主に匿名発送対応のゆうゆうメルカリ便・らくらくメルカリ便のどちらかの方法での対応となります♪★出品者より★金・土・日曜日の注文に関しましては、翌月曜日に順次発送となりますので予めご了承くださいませ(^^)ペット、喫煙者なしです♪他、同様にプロフィール欄に記載しておりますので宜しければご覧下さいませ☆ご質問等ございましたらお気軽にお申し付け下さい(^^)