fifine コンデンサマイク

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fifineのコンデンサマイクです。2回ほどWeb会議で使用したのみですので美品です。現在使わなくなったので出品します。傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。