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PlayStation4 SSD換装済み ワイヤレス充電可能
商品番号 U18580571065
商品名

PlayStation4 SSD換装済み ワイヤレス充電可能
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 6,929 円
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商品詳細

「PlayStation®4ジェット・ブラック500GBCUH-2000AB01」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥29980純正HDDからSSDへ換装してあります読込早いですうなり音ないですPS4本体準備コントローラー電源ケーブルHDMIケーブルUSBケーブルイヤホンマイクQi充電用パーツ※画像4枚目SSD換装:CrucialSSD480GBBX500内蔵型SSDSATA32.5インチ7mmCT480BX500SSD1※画像3枚目純正コントローラーをQi充電(ワイヤレス充電)に対応出来るパーツを付属させました。取り外し可能です※画像4枚目アルコールでの清掃済みです新品購入のワンオーナー品です非喫煙、非ペット#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
http://narcologia.ru/goods/procurement269133.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement866999.html
http://narcologia.ru/goods/influenza28893.html

PlayStation4 SSD換装済み ワイヤレス充電可能
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