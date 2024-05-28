続・終物語 こよみリバース 〈完全生産限定版〉Blu-ray 上下巻

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続・終物語のBlu-ray上下巻セットになります。暗所にて保管してます。再生問題ないことは確認済みです。物語フェスチケット優先販売申込券もありますが、使用した物なので抜いてあります。必要であればお付けします。送らせていただくものは写真が全てです。ケースは性質上細かな擦り傷は多少ありますが、ディスクや付属品など個人的には全体的に綺麗な状態に思います。あくまで素人保管のものなので理解のある方でお願いします。神経質な方はご遠慮ください。#RAINコレクション棚↑その他にも出品しておりますので良ければご覧ください！「続・終物語こよみリバース上〈完全生産限定版〉」「続・終物語こよみリバース下〈完全生産限定版〉」神谷浩史/井上麻里奈/新房昭之定価:￥8000検索用化物語物語シリーズ終物語こよみリバース斎藤千和加藤英美里沢城みゆき花澤香菜堀江由衣喜多村英梨井口裕香早見沙織井上麻里奈