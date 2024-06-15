ザ・ロイヤル・テネンバウムズ　劇場用　パンフレット

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TheROYALTENENBAUMSザ・ロイヤル・テネンバウムズ 劇場用パンフレット一読したのみで、自宅保管しておりました。探されてるファンの方にとってはレア本だと思います。独特の世界観です。中身はとてもキレイな状態です。とはいえ、長期自宅保管のため、表紙にじゃっかんの日焼け、スレがあります。裏表紙には色褪せが見受けられました。（写真2枚目参照）神経質な方は、ご購入をお控えくださいませ。素人の自宅保管であることご了承のうえご検討下さい。※即購入優先です#wesanderson#ジーンハックマン#ロイヤルテネンバウムズ#ベンスティラー#グウィネスパルトロウ#ビルマーレー#オーウェンウィルソン#ウェスアンダーソン#ルークウィルソク#映画パンフレット