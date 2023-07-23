頭文字D chibi ぬいぐるみ ボールチェーン マスコット 高橋啓介

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商品詳細
shopぬいから発売されたぬいぐるみとマスコットのセットです。引越前に予約購入しましたが、引越後飾るスペースがないため出品しています。防水対策をして発送致します。ぬいぐるみのみ、マスコットのみのバラ不可となりますのでご了承ください。
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