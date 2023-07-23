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頭文字D chibi ぬいぐるみ ボールチェーン マスコット 高橋啓介
商品番号 R57137829867
商品名

頭文字D chibi ぬいぐるみ ボールチェーン マスコット 高橋啓介
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

shopぬいから発売されたぬいぐるみとマスコットのセットです。引越前に予約購入しましたが、引越後飾るスペースがないため出品しています。防水対策をして発送致します。ぬいぐるみのみ、マスコットのみのバラ不可となりますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/diamond212258.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper212009.html
http://narcologia.ru/goods/flight865628.html
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