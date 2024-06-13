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⭐︎かわぐちかいじ　沈黙の艦隊⭐︎ 文庫版　全16巻セット
商品番号 C55486158799
商品名

⭐︎かわぐちかいじ　沈黙の艦隊⭐︎ 文庫版　全16巻セット
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沈黙の艦隊　文庫版全巻セットです。日焼け、汚れ、スレなどありますが、読むのには支障はありません。写真5枚目の12巻に水濡れの跡がありますが、こちらも読むのには支障はありません。中古品、古本ということをご了承の上、ご購入お願いいたします。#沈黙の艦隊#かわぐちかいじ#全巻セット
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