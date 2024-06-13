⭐︎かわぐちかいじ　沈黙の艦隊⭐︎ 文庫版　全16巻セット

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商品詳細
沈黙の艦隊 文庫版全巻セットです。日焼け、汚れ、スレなどありますが、読むのには支障はありません。写真5枚目の12巻に水濡れの跡がありますが、こちらも読むのには支障はありません。中古品、古本ということをご了承の上、ご購入お願いいたします。#沈黙の艦隊#かわぐちかいじ#全巻セット
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