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光と闇　小倉宏昌　スタジオジブリ　本　画集
商品番号 S77955853819
商品名

光と闇　小倉宏昌　スタジオジブリ　本　画集
ブランド名 Svital
特別価格 税込 8,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小倉宏昌さんの光と闇の画集1冊になります。◾️内容《背景収録作品》「イノセンス」「オネアミスの翼　王立宇宙軍」「機動警察パトレイバー」「獣兵衛忍風帖」「GHOST　IN　THE　SHELL／攻殻機動隊」「人狼」「迷宮物件」「チャイナさんの憂鬱」「フリクリ」「LASTEXILE」
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