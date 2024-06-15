ワンダースワン　FF2同梱版

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商品詳細
ワンダースワンのFF2同梱版です。ソフトと説明書使用済。本体は新品未使用です。未開封だったため、出品にあたり確認したところ電池が液漏れしており、箱に侵食がみられます。ストラップの中身は無事でしたがご了承ください。また、その際動作確認もしております。説明書を別保管していたのですがカビております。8枚目の写真をご確認ください。昔のものですので、神経質な方はご遠慮下さい。すり替え防止のため購入後の返品、キャンセルはお断りいたします。何かご質問があればご購入前にお問い合わせください。#バンダイ#BANDAI#ファイナルファンタジー#FF#ワンダースワン#スクウェア・エニックス
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