METAL GEAR SOLID（メタルギアソリッド）【美品・PS北米版】

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商品詳細
■商品説明METALGEARSOLID『メタルギアソリッド』は、コナミコンピュータエンタテイメントジャパンが開発、コナミから発売された戦術諜報アクションゲームであり、メタルギアシリーズの3作目となる作品である。ウィキペディアプラットフォーム：PlayStationシリーズ：メタルギアシリーズジャンル：ステルスゲーム、シューティングゲーム、アクションアドベンチャーゲーム初リリース日：1998年9月3日開発元：コナミグループ、コナミコンピュータエンタテインメントジャパン、シリコンナイツ■商品状態・動作確認済・付属品：写真からご判断ください・商品状態：A（中古美品）■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。・出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo
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