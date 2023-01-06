◆えいがのおそ松さん　赤塚高校卒業記念BOX（DVD）

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商品詳細
映画のおそ松さん。AkatsukaHighSchoolこちらの商品はDVDです。写真２枚付き。絵コンテ、AR台本有り。※完品をお求めの方や神経質な方のご購入はお控えください。※スマートフォンによる撮影の為、色合いが異なる場合があります。※画像にある物が全てです。ご理解頂いた方の入札をお願いします。※中古リサイクルショップにて購入した物になります。2023/01/06出品n-bd-57
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