美品　Nintendo Switch本体(有機ELモデル)

カラーは白になります。半年前に新品で購入しましたが、大学で忙しくなりほとんど使わずに保管してありましたので、売りに出します。かなり綺麗で、状態も良いです。画面も傷などはありません。付属品については、写真の通りです。写真の追加なども可能です。よろしくお願い致します。即発送可



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