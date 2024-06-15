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美品　Nintendo Switch本体(有機ELモデル)
商品番号 D57344472855
商品名

美品　Nintendo Switch本体(有機ELモデル)
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 13,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラーは白になります。半年前に新品で購入しましたが、大学で忙しくなりほとんど使わずに保管してありましたので、売りに出します。かなり綺麗で、状態も良いです。画面も傷などはありません。付属品については、写真の通りです。写真の追加なども可能です。よろしくお願い致します。即発送可
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