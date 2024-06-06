専用‼️ 矢沢永吉　DVD BOX ［THE LIVE］

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atsu様専用‼️何かは分かりませんがオマケも付けます(^^)。矢沢永吉さんDVDBOX☆THELIVE☆1984年 'E2002年 THEDAYの2枚は未開封です。STANDUP'89やBigBeat1991も最近まで未開封でした。その他のディスクも全て再生回数は1〜2回の美品だと思います。1992年 AnytimeWoman1997年 YES,Eの2枚に再生には全く支障ない程度の薄っすらしたスリ傷が見当たります。個人の自宅保管品になりますので完璧をお求めになるご購入はお控え下さい。多少のお値段交渉も受けますので、コメントお待ちしております。宜しくお願いします！