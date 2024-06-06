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専用‼️ 矢沢永吉　DVD BOX ［THE LIVE］
商品番号 P54584535486
商品名

専用‼️ 矢沢永吉　DVD BOX ［THE LIVE］
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 31,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

atsu様専用‼️何かは分かりませんがオマケも付けます(^^)。矢沢永吉さんDVDBOX☆THELIVE☆1984年　'E2002年　THEDAYの2枚は未開封です。STANDUP'89やBigBeat1991も最近まで未開封でした。その他のディスクも全て再生回数は1〜2回の美品だと思います。1992年　AnytimeWoman1997年　YES,Eの2枚に再生には全く支障ない程度の薄っすらしたスリ傷が見当たります。個人の自宅保管品になりますので完璧をお求めになるご購入はお控え下さい。多少のお値段交渉も受けますので、コメントお待ちしております。宜しくお願いします！
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