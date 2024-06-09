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商品詳細
30年近く前購入して一通り遊んで押入れに入れてました。国内正規品 ハガキ 取説あります。カートリッジ取換などのリスクある為ノークレームノーリターンでお願いします。「鋼鉄帝国」定価:￥7800HOT・B株式会社ホット・ビィ#ゲーム#シューティング#メガドライブ#Other
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