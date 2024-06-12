stayc 韓国 FC 2期 ファンクラブキット 新品未開封

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商品詳細
即購入⭕️ペン卒のため出品しますm(__)mstaycの本国FCの第2期のファンクラブキットです。韓国のFCに入らないと入手できない物になります。既に販売が終了しています。会員証のみ取り外しています。プチプチ梱包、防水対策をして発送します(‘-^)bstaycステイシスミンシウンアイサセウンユンジェイ
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