stayc 韓国 FC 2期 ファンクラブキット 新品未開封

即購入⭕️ペン卒のため出品しますm(__)mstaycの本国FCの第2期のファンクラブキットです。韓国のFCに入らないと入手できない物になります。既に販売が終了しています。会員証のみ取り外しています。プチプチ梱包、防水対策をして発送します(‘-^)bstaycステイシスミンシウンアイサセウンユンジェイ



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D編集長の裏ブログ: ファンに大好評のSTAYCのファンクラブキット



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