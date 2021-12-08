ニンテンドースイッチ有機EL　ポケモンスカーレット＆レジェンズアルセウス

Switch有機EL本体ソフト２つの3点セットです。目立つ傷が２ヶ所あります。レジェンズアルセウスのみ外箱無し説明書無し即購入OK動作確認済み初期化済み写真が全てですので不明な点はご質問ください。#NintendoSwitch#ニンテンドースイッチ



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