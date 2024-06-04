アレスタコレクション [ゲームギアミクロ同梱版]

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商品詳細
知人より譲り受けたものです。新品に近い美品ですが、箱上部に若干の凹みがございます。詳しくない為記載外の詳細は分かりかねます。画像をご確認の上ご購入ください。画像にあるものが全てとなります。ご確認ください。一度人の手に渡った物ですので、細かい状態が気になる方はご購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/troupe522711.html
http://narcologia.ru/goods/encourage128272.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture882541.html
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