PlayStation5 CFI-1200A01最新モデル グランツーリスモ7

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商品詳細
PlayStation5ディスクドライブ搭載モデル型番：CFI-1200A01最新モデルのPS5になります。グランツーリスモ7のために昨年購入して、今にいたります。グランツーリスモ7つけます！＜商品の状態＞3時間か4時間ほどグランツーリスモ7をしました。2022年11月購入。＜発送について＞プチプチでくるんで発送します。＜注意事項＞・初期化してお送りします。・故障等発生した場合にはメーカーにお問合せください。・数時間プレイしてます。・すり替え防止の為、返品や交換、 いかなる理由であれ購入後のキャンセル、 およびクレーム対応はお受けできません。・配送などによる擦り傷、凹み等配送中のトラブルなどの責任は負いかねますのでご理解願います。・神経質な方や完品をお求めの方はご遠慮下さい。以上、よろしくお願いいたします。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5#SONY#ソニー#プレステ#ＣＦＩ#プレイステーション５#グランツーリスモ
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