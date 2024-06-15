◎アニメーションDo【イラスト集】アニメFree!イラストレーションワークス

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■アニメーションDo【イラスト集】2冊おまとめセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・■内容物：①+②①アニメーションDoイラストレーションワークスーFree!シリーズー・AnimationDoIllustrationWorks-Free!series-（本1冊：全64ページ）②アニメーションDo描き下ろしイラスト集・クリアブルーシリーズ・イラストレーションズ（本1冊：全78ページ）・「ClearBlueSeriesIllustrations」2018年9月19日発行 ・「劇場版Free!-TimelessMedley-」・「特別版Free!-TakeYourMarks-」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①の本はアニメーションDo商品のために描き下ろした版権イラスト、描き下ろし生動画のために描き下された原画作品が掲載・①はクリエイターさん達が制作したFree!の可愛いちびキャラのイラスト絵も掲載・②の本には「SpecialContents」あり（下記◎を見ることが可能）◎描き下ろしイラストのレイアウト◎Free!総作監/西屋太志さんによる作監修正の一部・②の本の内容はとても綺麗なイラスト集です。1枚1枚の絵や線画に見応えがあります。Free!ファンの方、キャラクターデザインを担当された西屋太志さんの絵のファンの方に実際に見て堪能してもらえたらと思います！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■商品の状態：・①は全体的に見て「普通～良好」・①の本の外側に光/角度により見えるうすい線あり・①の本の中身は「良好」・②は全体的に見て「普通～良好」・②の本の外側にうすい線/傷のある箇所あり（画像6枚目）・②の本の中身は「良好」■梱包は「OPP袋+ダンボール等の厚紙」で商品を保護し発送致します