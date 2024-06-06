PS4 本体 箱あり　CUH-2100AB02 すぐに遊べるセット　プレステ4

SONYPlayStation4CUH-2100AB02color:WHITEゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー〜〜商品詳細〜〜バラ売り、値下げ不可●PS4本体500GB 箱あり 型番:CUH-2100AB02●正常動作確認済み。●付属品・「プレイステーション４」本体・ワイヤレスコントローラーDUALSHOCK®4・電源コード・HDMIケーブル(社外品)・USBケーブル・外箱・ヘッドセットすぐに遊べるセットです。説明書のみ欠品しています。●本体、コントローラー、目立ったキズや汚れはありませんが、外箱にダメージ、スレなどの使用感あります。●出品前に可能な限り清掃しております。●全体的に多少の使用感はあります。●あくまで中古品で、個人での自宅保管だった為、完璧を求める方や神経質な方はご購入をお控えください。#SONY#PlayStation4#プレイステーション4#プレステ4#PS4本体#PS4#本体#コントローラー#ホワイト#グレイシャーホワイト



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