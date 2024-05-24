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能面　舞楽面　胡徳 石津玉仙 石津玉秀　仏教美術 　鬼面　般若　神楽面 古美術
商品番号 T21223971308
商品名

能面　舞楽面　胡徳 石津玉仙 石津玉秀　仏教美術 　鬼面　般若　神楽面 古美術
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 16,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅の整理で出てきたものです。舞楽面　胡徳　能面　乾漆サイズ縦→28.5cm、横→22.5cm、奥行→12cm（約外寸）内寸は約1cm引いてください状態小キズ、スレ、黒ずみ、汚れありますが、大きなダメージは無くしっかりとした状態です。古いものとご理解頂き出来るだけ写真を撮らせてもらいました。写真にてご判断下さいませ。
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