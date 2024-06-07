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【即納\u0026匿名】ガンツ　GANTZ 1〜37巻　セット
商品番号 H84924870904
商品名

【即納\u0026匿名】ガンツ　GANTZ 1〜37巻　セット
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「GANTZ1」奥浩哉定価:￥590#奥浩哉#奥_浩哉#本#コミック／コミック#ガンツ#GANTZこちらはレンタル落ちではございません。24〜32巻まで反り返ったようなクセがございます。通読に問題はございません。画像もありますので、ご確認下さい。画像5日焼けは巻によってそれぞれあります。中古品ですので、神経質な方や新品同様をお求めの方はご遠慮下さい。クリスタルパックで包装しダンボール発送致します。ダンボールはリサイクル品になります。緩衝材はサイズによっては入れない場合がございます。ご了承ください。無言購入OK即購入OK
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